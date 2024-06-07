Жара до +42°С ожидает казахстанцев в выходные

По информации РГП «Казгидромет», в ближайшие дни на большей части Казахстана под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды, во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, прогоремят грозы, усилится ветер, днем возможен град.
— При этом на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья, и в результате днем столбики термометров в большинстве областей повысятся до +27+35°С, а на юге до +35+42°С.