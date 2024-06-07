В Царском Селе показали цилиндр Пушкина и кабриолет Николая I

Есть уникальные и особо хранимые: цилиндр и жилет Пушкина, кабриолет Николая I, портреты поэта, сделанные с натуры, мундиры императоров. Чтобы все это рассмотреть детально, можно посидеть на специально поставленных здесь скамейках из царскосельского парка. Все это создает особую атмосферу.