В Царском Селе показали цилиндр Пушкина и кабриолет Николая I

Безусловно, главный герой выставки — Пушкин. Он провел незабываемые шесть лет в Царскосельском лицее. Именно Царское Село Александр Сергеевич считал поэтическим отечеством. Здесь же он прожил и первое семейное лето с Натальей Гончаровой в 1831 году.
По словам автора проекта Юрия Сучкова, выставку создали на основе силуэтного искусства XVIII — XIX веков, в котором каждый посетитель сможет ощутить атмосферу романтизма произведений Пушкина. Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов добавил, что основная тема выставки — взаимоотношения поэта и власти. Пушкин делал царских особ героями своих произведений, поэтому отношения с властью складывались у него непросто.
На выставке представлены 126 экспонатов, из которых 23 — мемориальные. Среди них личные вещи Пушкина, архивные документы, живописные полотна, издания произведений, вышедшие еще при жизни поэта. Многие предметы показывают широкой публике впервые.
Есть уникальные и особо хранимые: цилиндр и жилет Пушкина, кабриолет Николая I, портреты поэта, сделанные с натуры, мундиры императоров. Чтобы все это рассмотреть детально, можно посидеть на специально поставленных здесь скамейках из царскосельского парка. Все это создает особую атмосферу.
В рамках выставки предлагают послушать аудиоспектакль о жизни Пушкина — от времени его учебы в Царскосельском лицее до роковой дуэли.