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В Царском Селе показали цилиндр Пушкина и кабриолет Николая I

В Камероновой галерее Царского Села открылась выставка «Поэт и царь». Она приурочена к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечается по всей стране. Это совместный проект музея-заповедника «Царское Село» и Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Источник: Российская газета

Безусловно, главный герой выставки — Пушкин. Он провел незабываемые шесть лет в Царскосельском лицее. Именно Царское Село Александр Сергеевич считал поэтическим отечеством. Здесь же он прожил и первое семейное лето с Натальей Гончаровой в 1831 году.

По словам автора проекта Юрия Сучкова, выставку создали на основе силуэтного искусства XVIII — XIX веков, в котором каждый посетитель сможет ощутить атмосферу романтизма произведений Пушкина. Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов добавил, что основная тема выставки — взаимоотношения поэта и власти. Пушкин делал царских особ героями своих произведений, поэтому отношения с властью складывались у него непросто.

На выставке представлены 126 экспонатов, из которых 23 — мемориальные. Среди них личные вещи Пушкина, архивные документы, живописные полотна, издания произведений, вышедшие еще при жизни поэта. Многие предметы показывают широкой публике впервые.

Есть уникальные и особо хранимые: цилиндр и жилет Пушкина, кабриолет Николая I, портреты поэта, сделанные с натуры, мундиры императоров. Чтобы все это рассмотреть детально, можно посидеть на специально поставленных здесь скамейках из царскосельского парка. Все это создает особую атмосферу.

В рамках выставки предлагают послушать аудиоспектакль о жизни Пушкина — от времени его учебы в Царскосельском лицее до роковой дуэли.

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