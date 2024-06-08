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Поиски 29-летней пропавшей девушки завершились в Иркутске

Она жива и здорова.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске завершились поиски пропавшей 5 июня Сарюны Гомбоевой. В день своего исчезновения она ушла с работы по адресу Игошина 1А, коллеги заметили отсутствие 29-летней девушки и обратились в полицию.

Известно было не много, на звонки пропавшая не отвечала, место ее жительства — в поселке Малая Топка Иркутского района. К счастью, поиски завершились, а девушка жива и здорова.

— Ее заметили очевидцы и сразу же позвонили в полицию, Сарюну обнаружили на прогулке в центре города, — уточнили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.