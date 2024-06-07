Жара до +33 ждет волгоградцев в выходные

Прогноз погоды на предстоящие выходные озвучили синоптики Волгоградского ЦГМС. Волгоградцев ждет жаркий уик-энд, лишь в некоторых районах области пройдут дожди. Воздух в регионе прогреется до +33. В Волгограде в субботу, 8 июня будет 28…30 градусов выше нуля, 9 июня воздух раскалится до +32.
Ночи тоже будут теплыми, до +19…+20 градусов, спать без кондиционера уже тяжеловато. Сильного ветра не обещают, в Волгограде ожидается северо-западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду в субботу и еще более слабый в воскресенье.
Рабочая неделя начнется с невыносимой жары: в тени будет +34. Открывать купальный сезон в Волгограде не спешат. На весь регион в этом году готовят всего 9 пляжей. Лето началось с трагедий на воде: в водоемах утонули два ребенка.