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Жара до +33 ждет волгоградцев в выходные

В Волгоградской области в выходные сохранится жара и пройдут дожди.

Сейчас в Вашингтоне: +28° 5 м/с 37% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

Прогноз погоды на предстоящие выходные озвучили синоптики Волгоградского ЦГМС. Волгоградцев ждет жаркий уик-энд, лишь в некоторых районах области пройдут дожди. Воздух в регионе прогреется до +33. В Волгограде в субботу, 8 июня будет 28…30 градусов выше нуля, 9 июня воздух раскалится до +32.

Ночи тоже будут теплыми, до +19…+20 градусов, спать без кондиционера уже тяжеловато. Сильного ветра не обещают, в Волгограде ожидается северо-западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду в субботу и еще более слабый в воскресенье.

Рабочая неделя начнется с невыносимой жары: в тени будет +34. Открывать купальный сезон в Волгограде не спешат. На весь регион в этом году готовят всего 9 пляжей. Лето началось с трагедий на воде: в водоемах утонули два ребенка.