В Узбекистане откроется школа кинематографии

Это прописано в постановлении президента от 5 июня.
Также в рамках документа «Дом кинематографистов» будет переименован во «Дворец национального киноискусства Узбекистана».
Кроме того, Агентству кинематографии дано разрешение на производство фильмов в рамках программы «Живая история», которая предусматривает копродукцию с отечественными и зарубежными кинокомпаниями.
Для популяризации национального кино в высших и средних специальных учебных заведениях будут проводиться бесплатные показы национальных фильмов и кинолектории.