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В Узбекистане откроется школа кинематографии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. При Национальном центре развития кинематографии создадут специализированную школу, где будут проходить подготовку и переподготовку специалисты в области кинематографии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это прописано в постановлении президента от 5 июня.

Также в рамках документа «Дом кинематографистов» будет переименован во «Дворец национального киноискусства Узбекистана».

Кроме того, Агентству кинематографии дано разрешение на производство фильмов в рамках программы «Живая история», которая предусматривает копродукцию с отечественными и зарубежными кинокомпаниями.

Для популяризации национального кино в высших и средних специальных учебных заведениях будут проводиться бесплатные показы национальных фильмов и кинолектории.