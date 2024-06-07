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Александринский театр представил на ПМЭФ-2024 новые технологии

Сегодня в рамках ПМЭФ-2024 прошла премьера второго сезона напучпоп-подкаста «КультТех», подготовленного Александрийским театром и HiFi-стримингом Звук. В новом сезоне представители культуры и IT-компаний обсудят новые тенденции на стыке высоких технологий и искусства. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Первый сезон подкаста был посвящен теме театра, второй — арту, визуальным искусствам и современным техническим трендам, которые их меняют. Первые три выпуска уже запущены. Среди выступающих — и Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.

Как пояснил «РГ» Данил Толмачев, заместитель директора Александринского театра по развитию и цифровизации, «КультеТех» — не просто серия бесед с известными людьми.

«Практически это научное исследование, попытка понять, как сфера культуры меняется из-за и благодаря цифровизации. В рамках десяти эпизодов мы представим очень разноплановых гостей, находящихся в авангарде этой трансформации», — подчеркнул он.

Создатели проекта пообещали, что за десять выпусков слушатели смогут понять, зачем классическому музею нужна метавселенная, какое у нее будущее, что представляют собой контентные вселенные и как им предстоит развиваться, какие фантазии о будущем искусства уже стали реальностью нашей жизни. Обсудят и такую актуальную тему, как влияние искусственного интеллекта на культуру.