Александринский театр представил на ПМЭФ-2024 новые технологии

Первый сезон подкаста был посвящен теме театра, второй — арту, визуальным искусствам и современным техническим трендам, которые их меняют. Первые три выпуска уже запущены. Среди выступающих — и Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.
Как пояснил «РГ» Данил Толмачев, заместитель директора Александринского театра по развитию и цифровизации, «КультеТех» — не просто серия бесед с известными людьми.
«Практически это научное исследование, попытка понять, как сфера культуры меняется из-за и благодаря цифровизации. В рамках десяти эпизодов мы представим очень разноплановых гостей, находящихся в авангарде этой трансформации», — подчеркнул он.
Создатели проекта пообещали, что за десять выпусков слушатели смогут понять, зачем классическому музею нужна метавселенная, какое у нее будущее, что представляют собой контентные вселенные и как им предстоит развиваться, какие фантазии о будущем искусства уже стали реальностью нашей жизни. Обсудят и такую актуальную тему, как влияние искусственного интеллекта на культуру.