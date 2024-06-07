Александринский театр представил на ПМЭФ-2024 новые технологии

Создатели проекта пообещали, что за десять выпусков слушатели смогут понять, зачем классическому музею нужна метавселенная, какое у нее будущее, что представляют собой контентные вселенные и как им предстоит развиваться, какие фантазии о будущем искусства уже стали реальностью нашей жизни. Обсудят и такую актуальную тему, как влияние искусственного интеллекта на культуру.