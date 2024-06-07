В Казахстане насчитываются тысячи потенциальных лифтов-убийц

«Я живу в новом доме, соответственно, лифт у нас новый. Но только в мае он уже трижды выходил из строя. Моя квартира находится на 9-м этаже. Вечером приезжаешь с работы, устаешь, а лифт стоит! И вот приходится подниматься по лестнице, причем пролёты лестничные не маленькие, дом класса “комфорт плюс”. В ОСИ отвечают, что сами не знают причин поломки. Их механик тоже не может разобраться. Утверждают, что обратились к специалистам завода-изготовителя. Или здесь у нас нет специалистов хороших, или это заводской брак, непонятно. Но я уже подумываю продавать квартиру и переехать».