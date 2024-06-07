Белорусская милиция назвала основания, по которым могут не пустить в Россию

Также в Россию могут не впустить иностранца при использовании подложных документов, уклонении от штрафа, наличие неснятой или непогашенной судимости, как в России, так и за ее пределами, неоднократное в течение года привлечение к административной ответственности за совершение нарушение порядка и общественной безопасности, режима пребывания или порядка осуществления трудовой деятельности, а также при значительном превышении сроков разрешенного пребывания в прошлый раз и т. д.