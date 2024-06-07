Вашингтон
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская милиция назвала основания, по которым могут не пустить в Россию

В милиции раскрыли, на каких основаниях могут не пустить в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, на каких основаниях белорусам и иным иностранцам могут не разрешить въезд в Россию Об этом рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

В частности, сообщается, что российское законодательство предусматривает ряд случаев, когда иностранцу могут не разрешить или изначально не разрешается въезд в Россию. Это связано с обеспечением безопасности государства и правопорядка.

Например, въехать в Россию не разрешат, если иностранный гражданин сообщил о себе заведомо ложные сведения или соврет о цели пребывания. Не пропустят через границу при неоднократным в течение трех лет привлечении к административной ответственности в России. Также запрет будет при невыезде из России до истечения 30 суток со дня окончания срока временного пребывания.

Также в Россию могут не впустить иностранца при использовании подложных документов, уклонении от штрафа, наличие неснятой или непогашенной судимости, как в России, так и за ее пределами, неоднократное в течение года привлечение к административной ответственности за совершение нарушение порядка и общественной безопасности, режима пребывания или порядка осуществления трудовой деятельности, а также при значительном превышении сроков разрешенного пребывания в прошлый раз и т. д.

Узнать о наличии запрета на въезд в Россию иностранные граждане могут в онлайн-сервисе на сайте МВД России. А полный перечень оснований, когда въезд в Россию не разрешается содержится в статьях федерального закона о порядке выезда из России и въезда в нее.