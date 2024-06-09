Как подружиться с собой и что такое хороший друг

Международный день друзей
9 июня отмечается Международный день друзей. Интересно, что о нем пишут только в России или на сайтах, связанных с ней. Почему же День друзей празднуют именно 9 июня? Не исключено, что произошла путаница. В эту же дату ежегодно отмечают День филиппино-китайской дружбы, который учредили в 2002 году.
Это связано с тем, что дипломатические отношения установились между Китаем и Филиппинами 9 июня. Сейчас в этот день люди поздравляют своих друзей, отправляют им открытки и выражают к ним теплые чувства.
В связи с праздником ВФокусе Mail.Ru попросил психолога Алису Курамшину рассказать, что такое хороший друг, как им быть и как научиться дружить с самим собой.
Как быть хорошим другом
Многие люди часто думают о том, кто им считается хорошим другом, но редко задумываются, насколько хорошим другом являются они сами.
Чтобы быть им, можно руководствоваться следующими принципами:
- Инициируйте общение. Даже в самом напряженном графике можно найти время на телефонный звонок хотя бы раз в 15 дней.
- Будьте откровенны. Не бойтесь показывать свои слабые места и рассказывать о проблемах. Как показали исследования, откровенность не отталкивает людей, а, наоборот, вызывает симпатию, которая может перерасти в дружбу.
- Делайте комплименты. Искренняя похвала может не только порадовать друга, но и улучшить его мнение о вас.
- Найдите время на общение. Дружба часто возникает между одноклассниками, коллегами или людьми, разделяющими общее хобби.
- Будьте рядом в важные моменты. Фразу о том, что друга нельзя бросать в беде, мы слышим с самого детства.
Что может разрушить дружбу или охладить отношения с друзьями?
Чтобы дружба не разрушилась, не стоит:
- использовать друга в собственных целях, а самому ничего не давать взамен;
- осуждать друга за его спиной;
- насмехаться над другом, задевая его чувства и затрагивая слабые места характера.
Если вы чувствуете, что отдалились друг от друга, обсудите это. Объясните, какую роль друг играет в вашей жизни и почему вы хотите укрепить отношения.
Она отметила, что дружба — это возможность проявить свою индивидуальность и поделиться с другими людьми тем, кто вы есть на самом деле. Также это глубокое чувство уважения, поддержки и понимания, которое требует времени и усилий.
Бывает ли так, что в проблемах в дружеских отношениях виноват кто-то один?
В дружбе, как и в любых других отношениях, часто возникают конфликты и недопонимание. Иногда проблема может быть вызвана действиями или словами одной из сторон, а иногда обе стороны допускают ошибки. Важно помнить, что взаимодействие в дружбе — это взаимный процесс, и ответственность за сохранение отношений лежит на обеих сторонах. Иногда разбираться в ситуации и находить компромиссы помогает разрешить конфликт и укрепить отношения.
Могут ли люди, которые дружили и перестали, восстановить дружбу?
Люди, которые перестали дружить, могут восстановить свои отношения, если обе стороны готовы к этому. Для этого важно искренне желать восстановления дружбы, быть открытым к общению и готовым прощать прошлые обиды. Обсуждение причин конфликта, выражение своих чувств и понимание точек зрения друг друга могут помочь разрешить проблемы и вернуть старую дружбу.
Отметим, зачастую люди часто не решаются сделать шаг, чтобы преодолеть дистанцию и возобновить общение из-за своих страхов. Почему так происходит, ранее объяснили специалисты из Университета Саймона Фрейзера (Канада) и Университета Сассекса (Великобритания).
Что такое дружба с самим собой и насколько это важно?
Дружба с самим собой — это умение любить, уважать и заботиться о себе. Это осознание своих потребностей, ценностей и стремлений, умение прощать себя за ошибки и поддерживать себя в трудные моменты. Важно уметь слушать себя, уделять время для саморазвития и самопознания. Дружба с самим собой помогает быть более уверенным, счастливым и эмоционально здоровым человеком.
Айгуль Сабитова