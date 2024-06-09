Как подружиться с собой и что такое хороший друг

Дружба с самим собой — это умение любить, уважать и заботиться о себе. Это осознание своих потребностей, ценностей и стремлений, умение прощать себя за ошибки и поддерживать себя в трудные моменты. Важно уметь слушать себя, уделять время для саморазвития и самопознания. Дружба с самим собой помогает быть более уверенным, счастливым и эмоционально здоровым человеком.