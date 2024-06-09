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Как подружиться с собой и что такое хороший друг

Лайфхаки от психолога для сохранения дружбы.

Источник: Ben White/СС0

Международный день друзей

9 июня отмечается Международный день друзей. Интересно, что о нем пишут только в России или на сайтах, связанных с ней. Почему же День друзей празднуют именно 9 июня? Не исключено, что произошла путаница. В эту же дату ежегодно отмечают День филиппино-китайской дружбы, который учредили в 2002 году.

Это связано с тем, что дипломатические отношения установились между Китаем и Филиппинами 9 июня. Сейчас в этот день люди поздравляют своих друзей, отправляют им открытки и выражают к ним теплые чувства.

В связи с праздником ВФокусе Mail.Ru попросил психолога Алису Курамшину рассказать, что такое хороший друг, как им быть и как научиться дружить с самим собой.

Как быть хорошим другом

Многие люди часто думают о том, кто им считается хорошим другом, но редко задумываются, насколько хорошим другом являются они сами.

Чтобы быть им, можно руководствоваться следующими принципами:

  1. Инициируйте общение. Даже в самом напряженном графике можно найти время на телефонный звонок хотя бы раз в 15 дней.
  2. Будьте откровенны. Не бойтесь показывать свои слабые места и рассказывать о проблемах. Как показали исследования, откровенность не отталкивает людей, а, наоборот, вызывает симпатию, которая может перерасти в дружбу.
  3. Делайте комплименты. Искренняя похвала может не только порадовать друга, но и улучшить его мнение о вас.
  4. Найдите время на общение. Дружба часто возникает между одноклассниками, коллегами или людьми, разделяющими общее хобби.
  5. Будьте рядом в важные моменты. Фразу о том, что друга нельзя бросать в беде, мы слышим с самого детства.

Что может разрушить дружбу или охладить отношения с друзьями?

Чтобы дружба не разрушилась, не стоит:

  • использовать друга в собственных целях, а самому ничего не давать взамен;
  • осуждать друга за его спиной;
  • насмехаться над другом, задевая его чувства и затрагивая слабые места характера.

Если вы чувствуете, что отдалились друг от друга, обсудите это. Объясните, какую роль друг играет в вашей жизни и почему вы хотите укрепить отношения.

Алиса Курамшина
психолог

Она отметила, что дружба — это возможность проявить свою индивидуальность и поделиться с другими людьми тем, кто вы есть на самом деле. Также это глубокое чувство уважения, поддержки и понимания, которое требует времени и усилий.

Источник: Unsplash.com

Бывает ли так, что в проблемах в дружеских отношениях виноват кто-то один?

В дружбе, как и в любых других отношениях, часто возникают конфликты и недопонимание. Иногда проблема может быть вызвана действиями или словами одной из сторон, а иногда обе стороны допускают ошибки. Важно помнить, что взаимодействие в дружбе — это взаимный процесс, и ответственность за сохранение отношений лежит на обеих сторонах. Иногда разбираться в ситуации и находить компромиссы помогает разрешить конфликт и укрепить отношения.

Могут ли люди, которые дружили и перестали, восстановить дружбу?

Люди, которые перестали дружить, могут восстановить свои отношения, если обе стороны готовы к этому. Для этого важно искренне желать восстановления дружбы, быть открытым к общению и готовым прощать прошлые обиды. Обсуждение причин конфликта, выражение своих чувств и понимание точек зрения друг друга могут помочь разрешить проблемы и вернуть старую дружбу.

Отметим, зачастую люди часто не решаются сделать шаг, чтобы преодолеть дистанцию и возобновить общение из-за своих страхов. Почему так происходит, ранее объяснили специалисты из Университета Саймона Фрейзера (Канада) и Университета Сассекса (Великобритания).

Что такое дружба с самим собой и насколько это важно?

Дружба с самим собой — это умение любить, уважать и заботиться о себе. Это осознание своих потребностей, ценностей и стремлений, умение прощать себя за ошибки и поддерживать себя в трудные моменты. Важно уметь слушать себя, уделять время для саморазвития и самопознания. Дружба с самим собой помогает быть более уверенным, счастливым и эмоционально здоровым человеком.

Айгуль Сабитова