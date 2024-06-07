Главные новости недели с 3 по 7 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 3 по 7 июня 2024 года.
ПМЭФ — 2024: Главное за прошедшие дни
В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит ПМЭФ-2024. В пятницу, 7 июня, состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Главная тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На мероприятии выступает множество различных спикеров, представляющих самые разные сферы и страны.
ЦБ четвертый раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Темпы роста цен не снижаются, внутренний спрос опережает предложение. Возможность повышения ставки на ближайшем заседании сохраняется.
Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай
Президент Путин предложил вице-спикеру Совета федерации Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай после отставки Олега Хорохордина. Турчак поблагодарил за доверие и пообещал раскрыть потенциал региона, в том числе в туристической сфере.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку
Индийский премьер-министр Нарендра Моди подал заявление об отставке вместе с правительством после выборов, на которых НДА получила 292 из 543 мест, что оказалось ниже ожиданий. Президент попросил их продолжить работу до формирования нового правительства.
России ограничили доступ к продовольственной программе ООН
Российские компании столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН. Ранее Россия была крупным поставщиком, обеспечивая около 20% объема поставок.
Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
Никулинский суд Москвы признал факт отцовства Владимира Жириновского по отношению к Олегу Эйдельштейну. Ранее, в августе 2023 года, суд отказал в иске, но решение было отменено в феврале 2024 года.
Microsoft отключила от своих сервисов половину российских организаций
С 15 мая Microsoft отключила подписки на облачные сервисы для более половины российских организаций, сообщает Softline. Ограничения касаются Visio Online, Project Online и Power BI. Это создает возможности для продаж российских ИТ-продуктов.