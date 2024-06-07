Главные новости недели с 3 по 7 июня 2024 года

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит ПМЭФ-2024. В пятницу, 7 июня, состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Главная тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На мероприятии выступает множество различных спикеров, представляющих самые разные сферы и страны.