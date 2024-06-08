Что можно и нельзя делать в Карпов день 8 июня, который называют Карполов

Православная церковь 8 июня вспоминает святого Карпа. В народе отмечают Карпов день, или день Карпа Карполова. Считалось, что в указанный день хорошо ловится карп.
Что нельзя делать 8 июня
Запрещено женщинам купаться в открытых водоемах. Не рекомендуется 8 июня вступать в конфликты, ссориться с близкими и родными. Согласно приметам, отношения не удастся восстановить долгое время. Хозяйки старались не пересаживать растения на огороде, так как они не приживутся.
Что можно делать 8 июня
По традиции, 8 июня рыбаки ходили на рыбалку. Все дело в том, что в указанный день хорошо ловится карп. Хозяйки запекали пойманного карпа или же любую другую пойманную рыбу. К слову, в данный праздник приветствовали блюда из рыбы.
Согласно приметам, часто ныряющие в воду утки предупреждают про дождь. В том случае, если на рябине большое количество цветов, то урожай овса окажется богатым. На хорошую погоду указывают тучно летающие комары.