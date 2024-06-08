Что можно и нельзя делать в Карпов день 8 июня, который называют Карполов

По традиции, 8 июня рыбаки ходили на рыбалку. Все дело в том, что в указанный день хорошо ловится карп. Хозяйки запекали пойманного карпа или же любую другую пойманную рыбу. К слову, в данный праздник приветствовали блюда из рыбы.