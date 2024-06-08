Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Карпов день 8 июня, который называют Карполов

Собрали приметы и запреты на 8 июня, когда отмечают Карпов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 июня вспоминает святого Карпа. В народе отмечают Карпов день, или день Карпа Карполова. Считалось, что в указанный день хорошо ловится карп.

Что нельзя делать 8 июня

Запрещено женщинам купаться в открытых водоемах. Не рекомендуется 8 июня вступать в конфликты, ссориться с близкими и родными. Согласно приметам, отношения не удастся восстановить долгое время. Хозяйки старались не пересаживать растения на огороде, так как они не приживутся.

Что можно делать 8 июня

По традиции, 8 июня рыбаки ходили на рыбалку. Все дело в том, что в указанный день хорошо ловится карп. Хозяйки запекали пойманного карпа или же любую другую пойманную рыбу. К слову, в данный праздник приветствовали блюда из рыбы.

Согласно приметам, часто ныряющие в воду утки предупреждают про дождь. В том случае, если на рябине большое количество цветов, то урожай овса окажется богатым. На хорошую погоду указывают тучно летающие комары.