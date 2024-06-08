У Рособрнадзора нет планов увеличивать количество попыток пересдачи ЕГЭ в тот же год

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Досрочный этап ЕГЭ прошел с 22 марта по 22 апреля. Как сообщали в Рособрнадзоре, в этот период пересдача не была предусмотрена.