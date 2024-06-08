Разработчик: РЭБ «Волнорез» защищает «скорые» в Белгородской области от БПЛА ВСУ

«Наши специалисты оснастили машины скорой помощи Белгородской области модульными системами РЭБ “Волнорез”. Это крайне важный проект, поскольку “скорые” эвакуируют мирных жителей непосредственно из тех районов, куда регулярно прилетают дроны, а сами по себе эти машины являются очень хорошо различимой и легкой целью для FPV противника», — сказал он.