«Пока он у нас лежал, каждый день была “поляна” накрыта»: хабаровский нейрохирург поделился историями из своей практики

Своими историями с корреспондентом «МК в Хабаровске» поделился Евгений Скрипниченко, заведующий консультативно-диагностическим отделением ККБ № 2, врач-нейрохирург.
— В медицине я в общей сложности около 13 лет, — Евгений Игоревич поудобнее устраивается на стуле и начинает свой длинный рассказ. — Конечно, за это время было всякое — и хорошее, и грустное, и редкие случаи, в общем, всего понемногу. Расскажу вам несколько таких, наиболее запомнившихся, историй.
Большие беды маленьких пациенток
В 2016 году, в одно из дежурств Евгения, в приемный покой больницы привезли на скорой помощи девочку. В то время Евгений Игоревич еще не был заведующим — работал во второй краевой больнице нейрохирургом и специализировался на детях до 18 лет. Пациентке как раз было 15 лет, и привезли ее с подозрением на эпилептический припадок — давление было высоким, возникли судороги. Сначала ребенка возили в детскую неврологию перинатального центра, однако там не было возможности в то время срочно сделать СКТ, поэтому девочку осмотрел дежурный невролог и отправил ее на карете скорой помощи в первую краевую больницу, где ее осмотрел хирург и ничего не нашел по своей части. Лишь после этого пациентка попала во вторую краевую.
— У нас ей сделали СКТ, но ничего особенного не нашли, — рассказывает Евгений Скрипниченко. — Я начинаю девочку смотреть — в таких случаях положен полный осмотр — и вот нащупываю у ребенка плотный живот. Я думаю — ну что это такое? Начинаю вопросы задавать.
— В туалет ходила?
— Ходила, — говорит.
— А месячные давно были?
— Давно.
Тут уж я подозревать начал.
— А мальчик, — спрашиваю, — любимый есть?
— Есть.
Отправляю девчонку на УЗИ и в направлении пишу: «Дифференциальный диагноз — каловый завал, раздутый мочевой пузырь, объемное образование… или плод».
И вот вам на УЗИ беременность во втором триместре! А живота почти и нет у девочки — она сама плотная по телосложению плюс поперечное предлежание плода. Я звоню в скорую, говорю: "Здравствуйте! Везите ребенка обратно, чего вы ее в неврологию-то привезли? Везите к гинекологам — беременность, второй триместр!
В итоге никакой эпилепсии у пациентки не нашли, но диагностировали преэклампсию. Это довольно грозное осложнение при беременности, когда повышается артериальное давление, у беременной начинают плохо работать почки, на почве чего могут возникать судороги, как и оказалось в том случае.
— Девочку отвезли снова в перинатальный центр… Буквально на следующие сутки мне позвонила медсестра из приемного покоя и говорит: «Женя, она родила. 38 недель». Разумеется, девочку все это время сопровождали родители, и представьте их шок, когда они привезли ребенка якобы с припадком, а услышали ошеломляющую новость о том, что их 15-летняя дочь беременна. А еще через сутки она сама стала матерью! Вот такой казус… — разводит руками Евгений.
Для другой девочки случившаяся с нею страшная история, к счастью, закончилась хорошо. Десятилетняя хабаровчанка гуляла вместе с бабушкой, когда ей прямо на голову упал с крыши дома здоровенный кусок шифера.
— Я ее на операцию беру, а операция «грязная», потому что рана открытая, — вспоминает нейрохирург. — Волосы шифером забило в череп прямо под основание мозга, и я вот это все, волоски эти, доставал… Операция прошла нормально, девочка поправилась и была выписана, остался только дефект черепа, который мы устранили во время следующей операции через полгода.
Еще одна «девчачья» история, рассказанная Евгением, не такая шокирующая, но все же достаточно курьезная. В этот раз в отделение привезли 17-летнюю школьницу прямо с урока.
— Сидела она, значит, на уроке и ни с того ни с сего, как в каком-то комедийном мультике, чихнула так, что с размаху ударилась лбом об стол и потеряла сознание, — рассказывает доктор. — Привезли ее полувялую, конечно, сотрясение легкое было. Вот так, апчхи! — и все, едешь в больницу!
«Таких больных мы называем бомбами…»
Есть в практике у Евгения Скрипниченко и грустные, особенно запомнившиеся ему истории, когда медицина оказалась бессильна — произошел случай, как говорят, один на миллион, и предугадать такой исход заранее было просто невозможно.
— Это был год примерно 2015, я тогда был еще молодым доктором, поступил к нам шестилетний мальчик с гидроцефалией, — грустно начинает врач. — У нас в отделении провели ему операцию, которая заключается в установке специальной отводящей трубки — или шунта, который, по-простому говоря, выводит всю лишнюю жидкость из мозга в желудок. Ребенок выписался домой, и вот через месяц у него заболела голова, и он снова попал к нам в отделение.
Не вдаваясь в медицинские подробности, скажем просто — шунт в голове у мальчика сломался и перестал отводить жидкость так, как должен был это делать. Из-за этого у шестилетнего пациента в голове образовалась гематома из почти 500 миллилитров крови, которая сильно сдавливала мозг.
Мальчика снова прооперировали, убрав гематому, но после операции он впал в сопор (средняя степень угнетения сознания — прим. ред.), и его срочно отвезли на СКТ. Получив снимки, врачи вначале не поверили своим глазам.
— Головной мозг, сдавленный гематомой, начал расправляться — и делать это слишком быстро. К сожалению, это привело к сдавливанию ствола спинного мозга, чего никто не мог предугадать, — сокрушается нейрохирург. — Таких случаев в практике нашего отделения еще не было, и, к сожалению, ребенок стал умственным и физическим инвалидом. Хотя пришел к нам своими ногами — нормальный, интеллектуально развитый мальчик… После этого я долго разговаривал с его мамой, рассказывал ей очень подробно весь патомеханизм, потратил на это много времени и сил, но горе к словам глухо…
Евгений признался, что за годы работы с тяжелобольными детьми становился свидетелем самых ужасных ситуаций — например, когда родители, долгие годы ухаживающие за своими детьми-инвалидами, в конце концов начинали небрежно с ними обращаться, плохо относиться и пренебрегать своими обязанностями. Случаи бывали разные, но следующая грустная история, которую извлек из своей памяти врач, касается уже взрослого человека.
— Самые тяжелые травмы, это травмы шейного отдела, когда человек ломает шею — это все. Пациенты оказываются парализованы ниже головы. У нас был такой больной, долго лежал в отделении, его лечили, за ним ухаживали. И вот решили уже его выписывать домой, поскольку все, что могли, сделали, состояние максимально, насколько это было возможно, улучшили. Приехали его родственники, забрали выписку, начали этого мужчину с кровати в кресло пересаживать, и в этот самый момент у него оторвался тромб. К сожалению, он сразу же умер.
Тромбозы, как отмечает Евгений Игоревич — частая проблема у пациентов-спинальников. Мышцы не работают, кровь перестает циркулировать должным образом, таких пациентов врачи между собой называют «бомбами», потому что у них в любой момент может оторваться тромб. К отрыву способно привести малейшее воздействие, к примеру, массаж, как вышло с другой пациенткой нейрохирурга.
— Поступила в отделение женщина тридцати пяти лет, которая в ДТП сломала шею. Ее прооперировали, все сделали, — рассказывает доктор. — И вот в мое дежурство пришел ее муж — у них, кстати, было двое детей — а в это время с пациенткой занимался массажист. Лежачих больных необходимо разминать, чтобы не было застоя крови и мышцы приходили в тонус. Ну так вот… размяли ей один бок, потом перевернули на другой — и тут она захрипела, сознание пропало, случился обширный инфаркт в результате отрыва тромба.
Женщину спустили в реанимацию, но сделать уже, к сожалению, ничего не смогли, и она скончалась. Ее муж, совершенно раздавленный горем, еще долго не мог поверить в случившееся, ведь супруга была молода и подавала большие надежды на выздоровление…
Чудеса не понарошку
Но бывают у Евгения Игоревича и светлые моменты в его нелегкой работе. Например, когда тяжелые пациенты неожиданно идут на поправку или, от всей души стремясь отблагодарить врача, делают это весьма оригинально.
— Была у меня девушка в отделении, 29 лет. Она отдыхала на берегу Амура с друзьями, и у них внезапно машина начала скатываться в реку, — рассказывает Евгений. — Друзья кинулись эту машину тормозить, уперлись в капот руками, и тут эта девушка как-то поскользнулась, упала, и тяжеленный джип проехал прямо по ее шее.
Удивительно в этой истории то, что поначалу будущая пациентка доктора Скрипниченко не чувствовала ничего особенного. Она поднялась на ноги, потом весь вечер спокойно ходила по берегу, затем все легли спать там же, на месте отдыха. А наутро девушка с ужасом поняла, что не может шевельнуть ни руками, ни ногами. После того как ее доставили в больницу, врачи диагностировали сцепившийся вывих шейных позвонков и ушиб спинного мозга.
— Я лично оперировал эту пациентку, — продолжает Евгений. — Поначалу, конечно, она ходила на ходунках, долго восстанавливалась, но в итоге вернула себе подвижность и нормальную жизнь. И вот прошло столько лет, а она до сих пор отправляет мне по телефону поздравления с праздниками и слова благодарности.
Была в практике доктора и такая короткая, но удивительная история.
— Привезли молодого парня, он бегал пьяный по берегу реки, в итоге упал и получил ушиб спинного мозга — руки-ноги утратили подвижность, — вспоминает Евгений Скрипниченко. — Я думал уже — ну все, попал пацан, а наутро он встал и пошел! При этом накануне не было ни рефлексов, ничего — паралич. Видимо, высшие силы за ним хорошо тогда следили.
Под конец беседы доктор вспомнил одного очень благодарного пациента, который на целую неделю устроил всему отделению сытую жизнь — в буквальном смысле слова.
— Как-то попал к нам один мужчина, он был директором кафе какого-то здесь у нас, на окраине Хабаровска, — улыбается Евгений Игоревич. — Уже и не помню, что конкретно ему делали, может, операцию, может, другое лечение какое-то проводили. Но пока он у нас лежал — а лежал он где-то неделю — в отделении каждый божий день была накрыта «поляна» — картошка из печи, вкусные шашлыки, плов, минеральная вода. Он вот так просто решил — накормить нас, врачей, вечно замотанных дежурствами. Так к нам приходила вся неврология, реанимация — всем хватало! Это было один раз в жизни и очень запомнилось.
Завершая разговор, Евгений Скрипниченко поздравил своих коллег с грядущим Днем медика и пожелал огромного терпения, финансового благополучия и самое главное — оставаться людьми.