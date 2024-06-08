«Пока он у нас лежал, каждый день была “поляна” накрыта»: хабаровский нейрохирург поделился историями из своей практики

В 2016 году, в одно из дежурств Евгения, в приемный покой больницы привезли на скорой помощи девочку. В то время Евгений Игоревич еще не был заведующим — работал во второй краевой больнице нейрохирургом и специализировался на детях до 18 лет. Пациентке как раз было 15 лет, и привезли ее с подозрением на эпилептический припадок — давление было высоким, возникли судороги. Сначала ребенка возили в детскую неврологию перинатального центра, однако там не было возможности в то время срочно сделать СКТ, поэтому девочку осмотрел дежурный невролог и отправил ее на карете скорой помощи в первую краевую больницу, где ее осмотрел хирург и ничего не нашел по своей части. Лишь после этого пациентка попала во вторую краевую.