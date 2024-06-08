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На Башкирию обрушатся ливни с грозами и град

В Башкирию на выходных придут ливни с грозами. Неутешительный прогноз погоды приводят синоптики Башгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 44% 753 мм рт. ст. +21°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, 8 июня прогнозируются кратковременные дожди, местами пройдут ливни и грозы. Днем локально пройдет град. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем — шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +20,+25°.

В воскресенье, 9 июня, ожидается аналогичная погода. По республике пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы, днем так же локально ожидается град. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +12,+17°, днем составит +20,+25°.