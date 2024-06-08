На Башкирию обрушатся ливни с грозами и град

В воскресенье, 9 июня, ожидается аналогичная погода. По республике пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы, днем так же локально ожидается град. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +12,+17°, днем составит +20,+25°.