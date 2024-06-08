Ходил ночевать? Папаша! Как устанавливали отцовство 100 лет назад

27-летний кузбассовец из города Мариинск обратился в городской суд с иском к бывшей сожительнице об оспаривании отцовства. Он объяснил, что после двухлетнего проживания у его сожительницы родился ребёнок и какое-то время сомнений о его отцовстве не возникало. Однако что-то пошло не так…
Обжаловать не стал.
Как сообщает официальный представитель Мариинского суда Алексей Бушуев, отношения у пары не складывались как до рождения ребёнка, так и после. В итоге они перестали вместе жить, а через три года мужчина решил проверить, точно ли он отец. Иск он мотивировал тем, что временами они по нескольку недель не жили вместе, а после расставания бывшая говорила мужчине, что у ребёнка есть отец.
Но в суде женщина исковые требования не признала и сказала, что мариинец надумывает и он является отцом ребёнка.
Суд назначал судебно-медицинскую молекулярно-генетическую экспертизу, результаты которой показали вероятность отцовства 27-летнего кузбассовца в отношении ребёнка не менее 99,999%. Исковые требования мужчины оставили без удовлетворения. Обжаловать решение суда он не стал.
Достаточно свидетелей.
Интересно, что около 100 лет тому назад родственные связи устанавливалось совсем по-другому. В российских судах результаты генетических экспертиз для установления родства стали использоваться лишь в XXI веке — когда, собственно, стало возможным доказать принадлежность к родственным связям с помощью медицины.
По материалам дела Мариинского суда, в 1935 году жительница одной из деревень Мариинского района Западно-Сибирского края РСФСР обратилась в суд к жителю соседней деревни с требованием установления отцовства и взыскания алиментов.
«На суде установлено, что ответчик Н. действительно ухаживал за истицей К., и даже ходил к ней ночевать. Всё это подтверждается свидетельскими показаниями», — говорится в документах.
Другой аналогичный пример от мая 1938 года произошёл в том же Мариинском районе, но уже в составе Новосибирской области. «Судебным следствием установлено, что Б. имела знакомство с Л. с 1936 года, и продолжала гулять до ноября месяца 1937 года. В 1937 году во время полевых работ Л. и Б. работали в полеводческой бригаде, и на бригаде начали совместную жизнь в половом отношении. Отчего Б. в 1938 году в феврале месяце родила сына. И когда Л., заметив, узнал, что Б. в положении, он с ней гулять бросил. Свидетели на суде пояснили, что Л. в 1937 году во время посевной с Б. спал на одной постели как муж с женой. Второй свидетель подтвердил, что Л. в ноябре месяце ночевал с ней у них на квартире. На основании изложенного, ответчик отцом себя ребёнка не признал, но отцовство его достаточно установлено на суде путём опроса свидетелей», — резюмировал народный суд в своём решении.