Ходил ночевать? Папаша! Как устанавливали отцовство 100 лет назад

Другой аналогичный пример от мая 1938 года произошёл в том же Мариинском районе, но уже в составе Новосибирской области. «Судебным следствием установлено, что Б. имела знакомство с Л. с 1936 года, и продолжала гулять до ноября месяца 1937 года. В 1937 году во время полевых работ Л. и Б. работали в полеводческой бригаде, и на бригаде начали совместную жизнь в половом отношении. Отчего Б. в 1938 году в феврале месяце родила сына. И когда Л., заметив, узнал, что Б. в положении, он с ней гулять бросил. Свидетели на суде пояснили, что Л. в 1937 году во время посевной с Б. спал на одной постели как муж с женой. Второй свидетель подтвердил, что Л. в ноябре месяце ночевал с ней у них на квартире. На основании изложенного, ответчик отцом себя ребёнка не признал, но отцовство его достаточно установлено на суде путём опроса свидетелей», — резюмировал народный суд в своём решении.