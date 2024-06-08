«Хочу, чтобы встретила меня с малышом на руках»: мечта бойца СВО из Иркутска не исполнилась из-за смертельного ранения

— Как только дочь положили мне на грудь после родов, я поняла: она — маленькая копия папы! Глаза, нос, щечки — все досталось от нашего героя, а от меня — только губы. В ту секунду и имя ей дала — Александра, — в честь покойного мужа, — рассказывает 29-летняя Ольга Борзова из Иркутска. Ее младшая, третья, дочь появилась на свет уже после смерти отца Александра Борзова. Ему было всего 30 лет. Сибиряк не дожил до желанного мгновения — появления на свет дочери -четыре месяца. В середине января в блиндаж, где прятался от обстрелов боец, прилетел снаряд. Орден «Мужества», медали «За отвагу», «За укрепление боевого содружества»… Глава семьи ушел из жизни с честью! А маленькую Александру подержать на руках так и не успел… Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Потерял голову от любви»
«Влюбился в мое фото», — шутит Ольга, вспоминая историю знакомства с супругом. Около 10 лет назад друзья 18-летний сибирячки показали 19-летнему Саше ее снимок. Мол, посмотри, какая красавица живет в Усолье-Сибирском! Александр посмотрел на снимок и потерял голову.
— Попросил мой номер у друзей и сразу же написал. Общались сначала по переписке, а потом Саша начал приезжать, он жил в Иркутске, нас разделяли около 200 км. Через два месяца призналась в чувствах, тогда решили жить вместе.
Ольга переехала в Иркутск. В столице Приангарья девушка устроилась продавцом, Александр работал кладовщиком. Предложение не заставило себя долго ждать. Уже через год знакомства сибиряк встал на колено перед любимой и сказал главные слова. Ольга, конечно, согласилась. А потом и дети пошли. Первенцем стал сын Артем, а через пять лет родилась дочь Валерия.
«Добровольцем явился в военкомат»
До начала спецоперации Александр работал мастером в компании по изготовлению окон. В конце сентября 2022 года принял решение отправиться защищать Родину.
— Саша добровольцем явился в военкомат. Но позже узнали, что на супруга уже лежала повестка в рамках частичной мобилизации. Конечно, мы волновались, не хотели его отпускать. Со слезами на глазах собирала сумку и провожала любимого.
Перед отправкой в зону СВО сибиряк два месяца проходил обучение. «За ленточкой» оказался в декабре 2022-го. Распределили в разведывательный полк. Но расстояние не стало преградой для семьи.
— Кроме постоянных телефонных звонков, мы и виделись периодически. С детьми приезжали к нему, Сашу отпускали в увольнительные, иногда на недельку. За все полтора года, что Саша там пробыл, мы виделись четыре раза. Снимали квартиру подальше от боевых действий.
«Даже придумали имя дочери…»
В сентябре 2023 года Александра самого отпустили домой повидаться на пару недель с семьей.
«Хочу, чтобы к моему возвращению ты встречала с малышом на руках», — во время отпуска супруги решились на третьего ребенка.
— Муж уже был в зоне СВО, когда я узнала радостную новость. Позвонила, чтобы обрадовать! Вы не представляете, как он был счастлив.
Через год после свадьбы у сибиряков родился сын, а через пять лет дочь. Фото: Ольга Борзова.
А через пару месяцев на УЗИ стало понятно, Борзовы ждут девочку. И выбрали ей имя — Вероника.
«Папа улетел на небо»
Последний раз Ольга видела мужа 4 января. Семья снова приехала к нему. На съемной квартире вместе с детьми встречали Новый год.
— Тяжело было уезжать от мужа… Тем более после нашего отъезда Саша зашел на боевую позицию. Вернуться ему было не суждено… Новость узнала от его товарищей.
«Сашка умер», — сообщили беременной Ольге 18 января. Прямое попадание снаряда в блиндаж. Шансы выжить равнялись нулю. Долго вдова не могла поверить. Даже, когда позвонили из военкомата, отказывалась принимать информацию. И только когда тело мужчины доставили 1 февраля в Иркутск, Ольга осознала: ее любимого больше нет…
— Самое тяжелое было сказать детям. И если старший сын без слов все понял, то средней дочери сообщила, что папа улетел на небо, оттуда приглядывает за нами.
В тот момент Ольга не думала о себе, только о сыне, дочери и о будущем малыше. Она не могла себе позволить падать духом.
Почти в 00:00 31 мая на свет появилась младшая дочь Ольги и Александра. Малышку ростом 52 см и весом в 3,7 кг назвали в честь папы.
— Саша растет, набирает вес и рост, — говорит Ольга. — Смотрю на нее и вспоминаю мужа.