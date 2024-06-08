«Хочу, чтобы встретила меня с малышом на руках»: мечта бойца СВО из Иркутска не исполнилась из-за смертельного ранения

— Как только дочь положили мне на грудь после родов, я поняла: она — маленькая копия папы! Глаза, нос, щечки — все досталось от нашего героя, а от меня — только губы. В ту секунду и имя ей дала — Александра, — в честь покойного мужа, — рассказывает 29-летняя Ольга Борзова из Иркутска. Ее младшая, третья, дочь появилась на свет уже после смерти отца Александра Борзова. Ему было всего 30 лет. Сибиряк не дожил до желанного мгновения — появления на свет дочери -четыре месяца. В середине января в блиндаж, где прятался от обстрелов боец, прилетел снаряд. Орден «Мужества», медали «За отвагу», «За укрепление боевого содружества»… Глава семьи ушел из жизни с честью! А маленькую Александру подержать на руках так и не успел… Подробности — в материале КП-Иркутск.