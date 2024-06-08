Швыдкой высказался о дресс-коде для артистов после «голой вечеринки»

Ранее образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал негативную реакцию общества. В Госдуме предложили Минкультуры России ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.
«По поводу дресс-кодов — артисты сами должны это решать, я считаю. Артисты после “голой вечеринки” должны, как мне кажется, почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию», — сказал Швыдкой РИА Новости на полях ПМЭФ в ответ на просьбу прокомментировать данное предложение.
«Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области — разные для артистов», — добавил он.
В декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб «Мутабор» решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.