Внук Оппенгеймера указал на опасную близость к мировому ядерному конфликту

«Я думаю, мы слишком близки к потенциальному ядерному конфликту. Это витает в воздухе с 1949 года. Опасность возникновения гонки вооружений существовала всегда», — заявил Оппенгеймер.
Также, по его словам, страны должны предпринимать большие усилия для сотрудничества и предотвращения гонки вооружений.
«С учетом недавних ситуаций, конфликта на Украине, обострения ситуации в Китае, напряженности отношений между США и Россией ядерный конфликт кажется более вероятным, чем когда-либо», — считает он.
Между тем он отметил, что к эскалации напряженности может привести любая нестабильная ситуация. Оппенгеймер подчернил, что человечества есть «бомба замедленного действия», которая способна уничтожить весь мир. Он также добавил, что подобная ситуация является ужасающей.
Ранее, 7 июня, президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения американской стороной ядерного оружия. В указаниях прописано, что американская сторона будет разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой или ядерное оружие, предназначенное для вывода на орбиту.
Ранее в этот день, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Кроме того, он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов.
2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби указал на нежелание Байдена отвечать за развязывание третьей мировой войны. Он отметил, что США не стремятся к военному конфликту с Россией и другими ядерными державами.
В конце мая стало известно, что США намерены в июне провести два испытательных пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с полигона Ванденберг в штате Калифорния. Запуск призван удостовериться «в эффективности, готовности и точности системы вооружения».