Внук Оппенгеймера указал на опасную близость к мировому ядерному конфликту

Между тем он отметил, что к эскалации напряженности может привести любая нестабильная ситуация. Оппенгеймер подчернил, что человечества есть «бомба замедленного действия», которая способна уничтожить весь мир. Он также добавил, что подобная ситуация является ужасающей.