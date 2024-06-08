На инженеров в Омске будут учить в детских садах и школах

Для подготовки будущих инженеров в Омске будут созданы три инженерные школы на 1100 мест. Рядом с производственным объединением «Полет» откроется космический лицей. Также строятся химико-технологическая школа, где будут готовить кадры для предприятий химической отрасли, и школа радиоэлектронных технологий, которая будет взаимодействовать с промышленными предприятиями региона.