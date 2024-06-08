Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На инженеров в Омске будут учить в детских садах и школах

Развитие системы инженерного образования анонсировал глава региона Виталий Хоценко.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виталий Хоценко принял участие в панельной сессии «Российское инженерное образование в многополярном мире» и рассказал о том, какие проекты будут реализованы в нашем регионе.

Для подготовки будущих инженеров в Омске будут созданы три инженерные школы на 1100 мест. Рядом с производственным объединением «Полет» откроется космический лицей. Также строятся химико-технологическая школа, где будут готовить кадры для предприятий химической отрасли, и школа радиоэлектронных технологий, которая будет взаимодействовать с промышленными предприятиями региона.

По планам готовить кадры для промышленных предприятий в Омске начнут уже с детского сада. Как рассказал губернатор Хоценко, сессии Виталий Хоценко, в Омской области разработана программа «ТОРИО» — территория опережающего развития инженерного образования. В детских садах при профильных школах будут оборудованы технологические классы. Обучаться в них дети будут с согласия родителей.

образование