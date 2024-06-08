В Театре драмы Кузбасса пройдёт бенефис артистки Светланы Шиловой

«Горький поднимает вопрос взаимоотношения поколений, проблемы “отцов и детей”, но не в привычном понимании, когда прогрессивные, устремленные в будущее дети сталкиваются с консерватизмом своих родителей. Он рассматривает трагедию молодого поколения, которому не с чем вступить в это будущее», — анонсируют показ сотрудники театра.