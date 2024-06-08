В Театре драмы Кузбасса пройдёт бенефис артистки Светланы Шиловой

27 июня коллектив артистов Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского поздравит актрису Светлану Шилову с бенефисом. На большой сцене в честь своего 50-летия она покажет премьерный спектакль «Последние» по одноименной пьесе Максима Горького.
«Горький поднимает вопрос взаимоотношения поколений, проблемы “отцов и детей”, но не в привычном понимании, когда прогрессивные, устремленные в будущее дети сталкиваются с консерватизмом своих родителей. Он рассматривает трагедию молодого поколения, которому не с чем вступить в это будущее», — анонсируют показ сотрудники театра.
Светлана Шилова служит в драмтеатре уже 22 года. Она универсальная актриса, владеющая гаммой оттенков актерского мастерства. Светлана создала целую галерею женских образов за годы своей работы.