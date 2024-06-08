Указа президента вызвал огромные очереди в отделах миграции Новосибирска

После вступления в силу указа президента РФ о необходимости проставления штампа о регистрации в свидетельствах о рождении детей до 14 лет в отделах миграции Новосибирска образовались огромные очереди из женщин с колясками и детьми на руках. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «novos.mk.ru».
Особый наплыв посетителей наблюдается в отделе полиции по вопросам миграции отдела полиции «Октябрьский». Здесь очереди достигли апогея, поскольку многие родители стремятся получить штампы перед началом отпусков и нового учебного года.
«В очереди можно простоять несколько часов. Пришла с утра, а все еще не попала к специалисту», — поделилась жительница города Наталья, которая пришла ставить штампы на свидетельства о рождении троих детей.
По словам очевидцев, большие очереди образуются в основном из-за мигрантов.
«Мигранты приходят целыми группами с множеством детей. Это создает дополнительную нагрузку на отдел», — рассказала другая женщина, также стоящая в очереди.
В Октябрьском отделе миграции рекомендуют записываться на прием заранее через портал «Госуслуги» или посещать отдел в дни, когда наблюдается меньший наплыв посетителей.
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