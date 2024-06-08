Указа президента вызвал огромные очереди в отделах миграции Новосибирска

После вступления в силу указа президента РФ о необходимости проставления штампа о регистрации в свидетельствах о рождении детей до 14 лет в отделах миграции Новосибирска образовались огромные очереди из женщин с колясками и детьми на руках. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «novos.mk.ru».