Проект рыбного рынка во Владивостоке критикуют архитекторы и общественность

Планы по строительству рынка обсуждаются уже несколько лет, но до сих пор не было достигнуто согласия. В 2022 году проект получил одобрение от Росрыболовства, однако многие считают его градостроительной ошибкой, предлагая вместо этого организовать архитектурный конкурс на лучший проект общественного пространства. По мнению критиков, строительство рынка изуродует историческую среду центра города и уничтожит панораму бухты Золотой Рог, что является неприемлемым вариантом для Владивостока.