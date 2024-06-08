Проект рыбного рынка во Владивостоке критикуют архитекторы и общественность

В Приморском крае вновь разгорается спор вокруг строительства нового рыбного рынка на Корабельной набережной Владивостока. Архитекторы и общественные деятели выступили с критикой этого проекта, направив обращение к губернатору с просьбой пересмотреть решение о строительстве.
Послание подписали 15 человек, в том числе и председатель краевого отделения «Союза архитекторов России» Владислав Думнов. Как пишут Новости VL.ru, подписанты утверждают, что планируемое здание, высотой 26 метров, негативно скажется на виде на море для туристических маршрутов, особенно с мемориала погибшим морякам и памятника Невельскому, и станет «вечным материализованным надругательством» над историей народа.
Планы по строительству рынка обсуждаются уже несколько лет, но до сих пор не было достигнуто согласия. В 2022 году проект получил одобрение от Росрыболовства, однако многие считают его градостроительной ошибкой, предлагая вместо этого организовать архитектурный конкурс на лучший проект общественного пространства. По мнению критиков, строительство рынка изуродует историческую среду центра города и уничтожит панораму бухты Золотой Рог, что является неприемлемым вариантом для Владивостока.
Инвестором проекта рыбного рынка во Владивостоке является ООО «Фар Лайн ДВ», принадлежащее депутату Сергею Слепченко, который обещал вложить в проект 2,7 млрд рублей. Несмотря на заверения инвестора и поддержку проекта на государственном уровне, многие горожане видят в нем угрозу для культурного и исторического наследия Владивостока, призывая к пересмотру планов и поиску альтернативных решений.