Очень сильные дожди прошли в Челябинской области — местами выпало до 46 мм осадков

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.
«В пятницу сохранялась теплая погода. Днем 7 июня в большинстве районов прошли кратковременные грозовые дожди, в горах местами — очень сильные. Минувшей ночью в отдельных районах отмечались небольшие дожди. Количество осадков составило от 0,4 до 46 мм. Ночью на крайнем западе и крайнем востоке зарегистрированы туманы», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Температура воздуха днем в пятницу была плюс 23−28, в ночь на субботу — 10−16 градусов.
Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение: «В течение суток 8 июня в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20−25 м/с».
Кроме того, 8 и 9 июня на крайнем востоке прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Миллиметр осадков — это один литр воды на квадратный метр.
Сила дождя: слабый дождь дает до 5−6 мм осадков, умеренный — более 5−6 мм, сильный — около 15−20 мм, ливень — более 30 мм.