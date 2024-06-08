Очень сильные дожди прошли в Челябинской области — местами выпало до 46 мм осадков

«В пятницу сохранялась теплая погода. Днем 7 июня в большинстве районов прошли кратковременные грозовые дожди, в горах местами — очень сильные. Минувшей ночью в отдельных районах отмечались небольшие дожди. Количество осадков составило от 0,4 до 46 мм. Ночью на крайнем западе и крайнем востоке зарегистрированы туманы», — говорится в комментарии дежурного синоптика.