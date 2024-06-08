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Очень сильные дожди прошли в Челябинской области — местами выпало до 46 мм осадков

Очень сильные дожди прошли в Челябинской области — за минувшие сутки местами выпало до 46 мм осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 71% 753 мм рт. ст. +21°

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.

«В пятницу сохранялась теплая погода. Днем 7 июня в большинстве районов прошли кратковременные грозовые дожди, в горах местами — очень сильные. Минувшей ночью в отдельных районах отмечались небольшие дожди. Количество осадков составило от 0,4 до 46 мм. Ночью на крайнем западе и крайнем востоке зарегистрированы туманы», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Температура воздуха днем в пятницу была плюс 23−28, в ночь на субботу — 10−16 градусов.

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение: «В течение суток 8 июня в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20−25 м/с».

Кроме того, 8 и 9 июня на крайнем востоке прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Миллиметр осадков — это один литр воды на квадратный метр.

Сила дождя: слабый дождь дает до 5−6 мм осадков, умеренный — более 5−6 мм, сильный — около 15−20 мм, ливень — более 30 мм.