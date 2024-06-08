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Найдены двое детей, пропавших в лесу на Урале: что известно об их состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ФедералПресс. Двух детей, которые потерялись в лесу в Слободо-Туринском муниципальном районе, нашли живыми. После того как мальчика и девочку эвакуируют из района поиска, их отправят в больницу для обследования. Об этом сообщил, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Широкомасштабная операция в лесах под Байкалово по розыску двух пропавших детей, в которой было задействовано более 500 сотрудников МВД, МЧС, РГ и волонтеров, к счастью, закончилась благополучно. Они найдены живыми», — заявил Горелых.

Пресс-секретарь МВД по региону отметил, что найденных ребят уже накормили и передают бригаде скорой помощи для их осмотра. А всем, кто был задействован в операции по поиску, сообщили о завершении прочесывания местности.

В телеграм-канале СУ СКР по Свердловской области сообщили, что пропавших ребят ночью нашел мужчина, который помогал прочесывать лес на квадроцикле. Мать ребят рассказала, что детей доставили на тракторе из леса к медикам для оказания необходимой помощи.

В следственной управлении региона также выразили огромную благодарность людям, которые вызвались помочь в поиске детей. Всего в данной спецоперации приняли участие около тысячи поисковиков-добровольцев.

Ранее «ФедералПресс» писал, что двух тюменских подростков: 10-летнюю Вику и 12-летнего Гришу искали с помощью вертолетов. Сотрудники экстренных ведомств рассказали, что во время поисковой операции над территорией леса дежурили два вертолета, также были запущены дроны и тепловизеры.