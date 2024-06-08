Найдены двое детей, пропавших в лесу на Урале: что известно об их состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ФедералПресс. Двух детей, которые потерялись в лесу в Слободо-Туринском муниципальном районе, нашли живыми. После того как мальчика и девочку эвакуируют из района поиска, их отправят в больницу для обследования. Об этом сообщил, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.