В понедельник, 10 июня, в Омске перекроют движение на Ленинградском мосту

Движение по мосту прекратят с 9:00 до 23:00 часов на участке от ул. Ленина до транспортной развязки по ул. Суворова. А 12 июня мост торжественно откроют, что также потребует прекращения движения с 11:00 до 13:00 часов. Власти призывают водителей обращать внимание на знаки и сигналы регулировщика.