В понедельник, 10 июня, в Омске перекроют движение на Ленинградском мосту

Как сообщил накануне мэр Омска Сергей Шелест, 10 и 12 июня временно перекроют движение на Ленинградском мосту. В понедельник это нужно для статических и динамических испытаний мостовых конструкций.
«Специалисты проверят качественные и количественные характеристики пролётов, опорных частей, мостового полотна и его элементов (барьерные и перильные ограждения, освещение, дорожное покрытие)», — пояснил глава города.
Движение по мосту прекратят с 9:00 до 23:00 часов на участке от ул. Ленина до транспортной развязки по ул. Суворова. А 12 июня мост торжественно откроют, что также потребует прекращения движения с 11:00 до 13:00 часов. Власти призывают водителей обращать внимание на знаки и сигналы регулировщика.
Также мы писали, что в Омске перекроют улицы из-за «ВелоОмска». Изменения начнутся уже 7 июня. Ограничения коснутся улиц Чкалова и Короленко, Ленина и Крылова, Иртышской набережной и других.