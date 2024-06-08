Минцифры тестирует на госуслугах технологию GPT

«Да, мы тестируем две разработки — и “Яндекс”, и “Сбер”, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — сказал господин Шадаев «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как сообщалось ранее, до конца года Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель, которая призвана упростить работу пользователей с сервисом. Проектом занимается «РТ Лабс» (структура «Ростелекома») — компания тестирует решения от «Яндекса» и «Сбера» (YandexGPT и GigaChat), обучая их на жалобах граждан, сообщениях чиновников и ответах операторов колл-центров.