Минцифры тестирует на госуслугах технологию GPT

Как сообщалось ранее, до конца года Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель, которая призвана упростить работу пользователей с сервисом. Проектом занимается «РТ Лабс» (структура «Ростелекома») — компания тестирует решения от «Яндекса» и «Сбера» (YandexGPT и GigaChat), обучая их на жалобах граждан, сообщениях чиновников и ответах операторов колл-центров.