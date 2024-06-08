Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии начались масштабные рейды Госавтоинспекции

В Башкирии начались масштабные рейды Госавтоинспекции. Повышенное внимание к автолюбителям связана с проведением в 29 районах праздника «Сабантуй».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, рейдовые мероприятия будут проходить все выходные для снижения количества ДТП и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения. В частности повышенное внимание будет уделено водителям, севшим за руль в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав, нарушающим правила перевозки детей и другие.

В районы, где будут идти сабантуи, направлены дополнительные экипажи из числа сотрудников управления Госавтоинспекции и отдельного спецбатальона ДПС. Также усиленные рейды пройдут в Уфе.

«Своевременное снижение скорости, отказ от намерения сесть за руль в пьяном виде, использование ремня безопасности, сохранит вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения!», — напомнили в Госавтоинспекции.