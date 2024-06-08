В Башкирии начались масштабные рейды Госавтоинспекции

Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, рейдовые мероприятия будут проходить все выходные для снижения количества ДТП и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения. В частности повышенное внимание будет уделено водителям, севшим за руль в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав, нарушающим правила перевозки детей и другие.