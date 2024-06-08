В выигрыше не все. Иркутская область попала в топ регионов по росту зарплат

Иркутская область, по данным агентства «РИА Рейтинг», вошла в десятку по росту зарплат, обойдя даже Москву. Причём, что принципиально важно, использовались данные Росстата по так называемой «медианной» получке (это когда ровно половина работающих зарабатывает больше, а половина — меньше). Выяснилось, например, что 50% занятых в регионе будут получать больше 100 тысяч рублей уже через 5 лет. А сейчас таковых около 20%. И это серьёзно. Подробности в материале irk.aif.ru.
Топ самых высокооплачиваемых
Быстрее всего половина работников региона будет получать зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц на Ямале — уже в этом году. В пятёрку самых-самых с похожими результатами входят Чукотка, Магадан, Ханты-Мансийск и Ненецкий автономный округ. Северные территории, добывающие отрасли, отдалённость и высокие цены — тут всё ясно. А вот дальше интересно — в десятку входят Мурманская область, Якутия, Иркутская область, Красноярский край и Москва, которая замыкает десятку. В этих регионах срок ожидания таких доходов у 50% работающих — 5 лет.
«Для корректного сравнения зарплаты в различных регионах в рамках исследования были учтена разница в розничных ценах», — отмечают в «РИА Рейтинг».Сегодня, по последним данным, приличную, по иркутским меркам, получку в 100 тысяч рублей получает каждый пятый.
«Основным драйвером роста заработной платы является рост оплаты труда в реальном секторе экономики и социальной сфере региона, — объясняют в Минтруда Иркутской области. — Динамика зарплат выше среднего отмечена в строительстве, в сфере ЖКХ, на добыче полезных ископаемых, в энергетике. Средний размер зарплаты в промышленности уже в феврале был равен 95,5 тысячи рублей».
Нехватка кадров
Причина роста зарплат на поверхности — это острая нехватка кадров. Безработица практически на нуле. В «ручном режиме» решаются вопросы — как помогать строителям, авиапрому, большой химии, снова разворачивающейся в регионе, в подготовке и поиске персонала.
«Правительство региона ведёт работу по составлению прогноза кадровой потребности», — отмечает глава Иркутской области Игорь Кобзев.
В регионе создают кластеры высшего и среднего специального образования под нужды крупных производственных отраслей. Ищут кадры для преподавания, чтобы насытить бурно растущую промышленность персоналом. Только в химической отрасли, центром которой снова становится Усолье-Сибирское, в ближайшие годы потребуется пять тысяч человек. Столько же новых рабочих мест будет создано в строительстве — и только на туристическом направлении. Квалифицированным рабочим и инженерам гарантирована высокая зарплата.
А что делать остальным?
Люди стремятся получить новую квалификацию, перейти на работу в высокодоходные отрасли. Но не всё так просто.
«Кажется, что это отлично. Люди богатеют, доходы растут. Но увы, всё не так просто, — на встрече с предпринимателями в Иркутске ситуацию объяснил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. — Надо понимать, что если зарплаты растут в ответ на то, что надо удержать людей, то от этого больше товаров и услуг в компании не производится, повышением производительности труда это не сопровождается. Происходит совсем другое — растёт доля зарплат в себестоимости товара, и возросшие затраты перекладывают на потребителя. Отсюда и рост цен».
Годовой рост цен в Иркутской области, по данным того же ЦБ, обогнал среднероссийский и достиг 10%. «Он ускорился в основном из-за переноса в стоимость продукции увеличившихся издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а кое-где — снижения предложения, — объясняют аналитики. — В том числе и из-за того, что увеличились расходы на оплату труда».
При этом самый высокий доход в добыче полезных ископаемых (143,7 тыс. руб.) превысил самый низкий, который сложился в сфере гостиниц и общепита (40,7 тыс. рублей), в 3,5 раза. Впрочем, с другими отраслями, которые не входят в топ доходных, тоже разрыв приличный. Что делать тем, у кого не самая высокооплачиваемая профессия? Вопрос сложный. Что касается бюджетников, то им доходы индексируют. Остальным приходится брать подработку и рассчитывать на дачу.