В выигрыше не все. Иркутская область попала в топ регионов по росту зарплат

«Кажется, что это отлично. Люди богатеют, доходы растут. Но увы, всё не так просто, — на встрече с предпринимателями в Иркутске ситуацию объяснил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. — Надо понимать, что если зарплаты растут в ответ на то, что надо удержать людей, то от этого больше товаров и услуг в компании не производится, повышением производительности труда это не сопровождается. Происходит совсем другое — растёт доля зарплат в себестоимости товара, и возросшие затраты перекладывают на потребителя. Отсюда и рост цен».