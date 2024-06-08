Начало лета в Прикамье стало теплым впервые за девять лет

Пермские синоптики вспомнили, как в Пермском крае начиналось лето, и оказалось, что впервые за последние девять лет оно оказалось по-настоящему теплым. Вдвойне приятно, что наступило тепло после затяжных холодов в мае.
— Начало июня в Пермском крае стало теплым впервые с 2015 года, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — С 29 мая по 2 июня отмечалась мощная волна тепла с повышением дневной температуры до +30…+33 градусов. В Перми тридцатиградусная жара стояла три дня, а по завершении жаркого периода по краю отмечались мощные грозы, в центре Перми произошел настоящий ливневый паводок.
Напомним, о погоде в предстоящие выходные синоптики рассказали, что она будет близка к климатической норме.