Начало лета в Прикамье стало теплым впервые за девять лет

— Начало июня в Пермском крае стало теплым впервые с 2015 года, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — С 29 мая по 2 июня отмечалась мощная волна тепла с повышением дневной температуры до +30…+33 градусов. В Перми тридцатиградусная жара стояла три дня, а по завершении жаркого периода по краю отмечались мощные грозы, в центре Перми произошел настоящий ливневый паводок.