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Жители Прикамья жалуются на разрушающих памятники на кладбище вандалов

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Жители Чердыни Пермского края жалуются на разрушающих памятники на местном кладбище вандалов в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «Вконтакте».

На фото, опубликованных местными жителями, видно поваленные кресты и упавшие на могилы мраморные плиты.

«Сегодня побывав на кладбище в селе Серегово, обнаружили разрушенные памятники на многих могилах. Вряд ли, конечно, удастся найти того, кто это сделал. Но понимания зачем, для чего это сделано, нет», — пишут они.

В комментариях в сообщению местые жители подчёркивают, что такие разрушения не мог нанести сильный ветер, так как венки на местах захоронений остались на месте.

Сайт perm.aif.ru запросил в МВД по Пермскому краю информацию о возможной проверке в связи со случившимся.