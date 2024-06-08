Жители Прикамья жалуются на разрушающих памятники на кладбище вандалов

Жители Чердыни Пермского края жалуются на разрушающих памятники на местном кладбище вандалов в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «Вконтакте».
На фото, опубликованных местными жителями, видно поваленные кресты и упавшие на могилы мраморные плиты.
«Сегодня побывав на кладбище в селе Серегово, обнаружили разрушенные памятники на многих могилах. Вряд ли, конечно, удастся найти того, кто это сделал. Но понимания зачем, для чего это сделано, нет», — пишут они.
В комментариях в сообщению местые жители подчёркивают, что такие разрушения не мог нанести сильный ветер, так как венки на местах захоронений остались на месте.
Сайт perm.aif.ru запросил в МВД по Пермскому краю информацию о возможной проверке в связи со случившимся.