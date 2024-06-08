Дожди и грозы прогнозируются в Беларуси в субботу

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Ветреная и дождливая погода ожидается в Беларуси в предстоящую субботу, 8 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет облачно с прояснениями.
На большей части территории республики ожидается выпадение осадков в виде кратковременных дождей, местами возможны грозы. При этом в дневное время дожди могут усиливаться.
Ночью и утром на отдельных участках могут наблюдаться слабые туманы.
В темное время суток ветер будет переменных направлений, днем — преимущественно северо-западный. Его скорость составит 5−10 метров в секунду, но во время грозы порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +9 до +15 градусов, а днем столбики термометров остановятся на отметке от 19 до 25 градусов выше нуля.