От паводка в Омской области пострадали более 1 300 человек

Из-за затоплений в Омской области был введён режим ЧС федерального значения. О том, сколько человек пострадало от стихии, губернатор Хоценко рассказал информагентству ТАСС на ПМЭФ:
«В целом у нас оказался затоплен 641 дом, это более 1 300 пострадавших. Мы продолжаем работу по подсчёту ущерба, пока окончательной цифры нет».
Глава Омской области отметил, что жителям, которые полностью лишились имущества, помимо прочих мер поддержки, будут предложены жилищные сертификаты.
Напомним, что пострадавшим предоставляется единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в зависимости от понесенного ущерба им будет выделено по 50 или 100 тысяч рублей.
«Также мы сейчас подали заявление в федерацию с просьбой помочь людям компенсировать затраты на ремонт помещений. Пока это 7 тысяч рублей за квадратный метр», — рассказал Виталий Хоценко.
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