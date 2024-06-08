В Башкирии за сутки задержали 55 нетрезвых водителей

Эти 55 граждан лишатся водительских прав. Ещё пять человек попались пьяными за рулём повторно, им грозит уголовная ответственность.
Всего под административное производство попали 1,4 тысячи водителей, сообщили в ГИБДД Башкирии.
За минувшие сутки по Башкирии автоинспекция задержала 55-нетрезвых водителей. Их них восемь задержаны в Уфе. В пятницу начались традиционные профилактические рейды, которые длятся все выходные.
Эти 55 граждан лишатся водительских прав. Ещё пять человек попались пьяными за рулём повторно, им грозит уголовная ответственность.
Всего под административное производство попали 1,4 тысячи водителей, сообщили в ГИБДД Башкирии.