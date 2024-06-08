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В Башкирии за сутки задержали 55 нетрезвых водителей

За минувшие сутки по Башкирии автоинспекция задержала 55-нетрезвых водителей. Их них восемь задержаны в Уфе. В пятницу начались традиционные профилактические рейды, которые длятся все выходные.

Источник: РИА "Новости"

Эти 55 граждан лишатся водительских прав. Ещё пять человек попались пьяными за рулём повторно, им грозит уголовная ответственность.

Всего под административное производство попали 1,4 тысячи водителей, сообщили в ГИБДД Башкирии.