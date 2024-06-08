Оглашен прогноз ЧС в Омской области

На территории Омской области 1 класс пожарной опасности лесов ожидается в 5 районах: Усть-Ишимском, Омском, Шербакульском, Павлоградском и Черлакском; 2 класс пожарной опасности лесов прогнозируется в 4 районах: Тевризском, Знаменском, Тарском и Седельниковском; 4 класс пожарной опасности лесов ожидается в 2 районах: Называевском и Исилькульском; на остальной территории области сохранится 3 класс пожарной опасности лесов", — сообщили в ведомстве.