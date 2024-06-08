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Оглашен прогноз ЧС в Омской области

В субботу, 8 июня 2024 года, в ГУ МЧС по Омской области огласили прогноз возможных ЧС.

Источник: РИА "Новости"

"Прогноз возможных ЧС на 08.06.2024 г. обусловлен облачной погодой с прояснениями, ночью кратковременными дождями, в отдельных районах грозой, туманом, днем кратковременными дождями, температурой воздуха около нормы (средняя месячная температура воздуха +16…+19°С).

На территории Омской области 1 класс пожарной опасности лесов ожидается в 5 районах: Усть-Ишимском, Омском, Шербакульском, Павлоградском и Черлакском; 2 класс пожарной опасности лесов прогнозируется в 4 районах: Тевризском, Знаменском, Тарском и Седельниковском; 4 класс пожарной опасности лесов ожидается в 2 районах: Называевском и Исилькульском; на остальной территории области сохранится 3 класс пожарной опасности лесов", — сообщили в ведомстве.

Также, как уточнили в МЧС, с учетом осадков в видя дождя, грозы и тумана, на автомобильных дорогах области сохраняется риск возникновения ДТП, нарушений в работе автомобильного транспорта.

МЧС