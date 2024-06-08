В Омске сожгли партию заражённых цветов

Западный цветочный (калифорнийский) трипс в настоящее время признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных, цветочных растений и плодоносящих деревьев. Это карантинный объект с постоянно расширяющимся ареалом. Он представляет опасность не только потому что практически всеяден, но еще и может выступать переносчиком множества опасных заболеваний. Заражение вредителем приводит к значительному снижению урожайности, падению товарной стоимости растений, выращиваемых с целью продажи (к примеру, декоративных цветов), а большая колония насекомых может вызвать гибель всего растения.