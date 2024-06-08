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В Новосибирске продают уникальный чемодан-трансформер-коляску времен СССР

Чемодан под названием «Мотылек» был разработан в советские годы и пользовался большим спросом у молодых мам.

Источник: Авито

В Новосибирске выставили на продажу чемодан-трансформер эпохи СССР, который превращается в детскую прогулочную коляску. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Авито».

Чемодан под названием «Мотылек» был разработан в советские годы и пользовался большим спросом у молодых мам. При небольшом усилии и сноровке он разворачивался в коляску с сиденьем из кожзаменителя и ящиком для вещей.

«Мотылек» был компактнее обычных колясок, его можно было легко помыть и перевозить в нем необходимые мелочи. Однако недостатком были маленькие колеса, которые были пригодны только для асфальтированных дорог.

Новосибирский «Мотылек» уже не подходит для перевозки детей, но может представлять интерес для коллекционеров или музеев, посвященных истории быта СССР. Продавец оценил его в 10 000 рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске женщина присвоила себе ₽300 тысяч на детский выпускной.

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