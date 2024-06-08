В Новосибирске продают уникальный чемодан-трансформер-коляску времен СССР

В Новосибирске выставили на продажу чемодан-трансформер эпохи СССР, который превращается в детскую прогулочную коляску. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Авито».
Чемодан под названием «Мотылек» был разработан в советские годы и пользовался большим спросом у молодых мам. При небольшом усилии и сноровке он разворачивался в коляску с сиденьем из кожзаменителя и ящиком для вещей.
Новосибирский «Мотылек» уже не подходит для перевозки детей, но может представлять интерес для коллекционеров или музеев, посвященных истории быта СССР. Продавец оценил его в 10 000 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске женщина присвоила себе ₽300 тысяч на детский выпускной.