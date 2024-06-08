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Можно ли купаться на официальных пляжах Минска, рассказали в санэпидслужбе

В начале летнего сезона специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии провели отборы проб воды в зонах рекреации на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим показателям.

Источник: ОНТ

Всего было исследовано 157 проб — и все они соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в Минске, согласно решению местных органов власти, функционирует 23 пляжа на 5 зонах рекреации: «Заславское», «Криница», «Дрозды», «Цнянское» и «Комсомольское озеро». Оценка санитарного состояния пляжей осуществляется каждую неделю.

Кроме того, еженедельно проводятся лабораторные исследования проб воды. За указанный период было исследовано 22 пробы воды открытых водоемов — все они соответствуют нормативам по показателям микробиологической безопасности.