Можно ли купаться на официальных пляжах Минска, рассказали в санэпидслужбе

Всего было исследовано 157 проб — и все они соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего в Минске, согласно решению местных органов власти, функционирует 23 пляжа на 5 зонах рекреации: «Заславское», «Криница», «Дрозды», «Цнянское» и «Комсомольское озеро». Оценка санитарного состояния пляжей осуществляется каждую неделю.
Кроме того, еженедельно проводятся лабораторные исследования проб воды. За указанный период было исследовано 22 пробы воды открытых водоемов — все они соответствуют нормативам по показателям микробиологической безопасности.