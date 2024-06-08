Администрация Кудымкара понизила статус 64 автодорог до проездов

Прокуратура Кудымкара через суд доказала незаконность изменения статуса 64 автомобильных дорог в муниципальном образовании. Решение понизить статус 64 дорожных объектов, назвав их не автомобильными дорогами, а проездами, принял муниципалитет. Это означало снижение финансовых обязательств на их содержание и благоустройство.