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Администрация Кудымкара понизила статус 64 автодорог до проездов

Прокуратура в суде доказала незаконность этого решения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кудымкара через суд доказала незаконность изменения статуса 64 автомобильных дорог в муниципальном образовании. Решение понизить статус 64 дорожных объектов, назвав их не автомобильными дорогами, а проездами, принял муниципалитет. Это означало снижение финансовых обязательств на их содержание и благоустройство.

Но прокуратура выявила эти нарушения и оспорила в суде.

— Суд первой инстанции отказал надзорному органу в удовлетворении заявленных требований, но прокуратура, добиваясь законности своей позиции, обжаловала судебный акт. И пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, иск удовлетворен в полном объеме, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.