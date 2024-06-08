Создание горнолыжного комплекса в Приморье обсудили на ПМЭФ

— Это крупномасштабный инвестиционный и важнейший социальный проект, который окажет мощный экономический эффект и будет способствовать развитию города. Создание курорта повысит туристическую привлекательность Арсеньева, позволит создать новые рабочие места, откроет новые перспективы для развития бизнеса в самом городе и в близлежащих муниципалитетах. Это уникальный проект, который имеет очень большое значение для обеих сторон. Мы находимся практически ежедневно во взаимодействии. Продолжим эту работу и обязательно будем держать все связанные с этим проектом вопросы на контроле, — подчеркнула Вера Щербина.