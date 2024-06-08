Создание горнолыжного комплекса в Приморье обсудили на ПМЭФ

Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина провела рабочую встречу с директором подразделения «Инфраструктурные облигации» АО «ДОМ.РФ» Александром Аксаковым на Петербургском международном экономическом форуме.
Встреча была посвящена реализации крупнейшего в крае социального и важнейшего экономического проекта стоимостью около 10 миллиардов рублей. Это создание круглогодичного горнолыжного семейного курорта в Арсеньеве, который расположится на базе краевой детско-юношеской школы олимпийского резерва «Белая гора».
— Это крупномасштабный инвестиционный и важнейший социальный проект, который окажет мощный экономический эффект и будет способствовать развитию города. Создание курорта повысит туристическую привлекательность Арсеньева, позволит создать новые рабочие места, откроет новые перспективы для развития бизнеса в самом городе и в близлежащих муниципалитетах. Это уникальный проект, который имеет очень большое значение для обеих сторон. Мы находимся практически ежедневно во взаимодействии. Продолжим эту работу и обязательно будем держать все связанные с этим проектом вопросы на контроле, — подчеркнула Вера Щербина.
Напомним, концессионное соглашение о создании горнолыжного курорта «Арсеньев» заключили на ВЭФ-2022. Инициатива, основанная на принципах государственно-частного партнерства, разработана инвестором ООО «Приморье СпортОтельИнвест», региональным министерством экономического развития совместно с Инвестиционным агентством Приморского края.
Стоимость проекта составит около 10 миллиардов рублей. Планируется создать 12 километров горнолыжных трасс, две кресельные канатные дороги протяженностью 1,5 километра каждая, мощные системы искусственного оснежения, а также зоны отдыха туристов и зоны проживания на 225 мест.
Фото — Вячеслав Прокофьев (фотобанк Росконгресса).