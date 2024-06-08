В Хабаровске почти до конца июня сужено движение по улице Шевчука

На одной из основных магистралей Хабаровска, связывающей центр города с его самой густонаселённой южной частью, возникло «бутылочное горлышко». Из-за начавшихся ремонтных работ на перекрёстке улиц Шевчука и Оборонной закрыты для движения две крайние левые полосы в обоих направлениях. А это значит, что пользующимся этим участком автомобилистам и пассажирам придётся ещё дольше простаивать в пробках в часы пик. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на репортаж программы «Вести. Хабаровск».