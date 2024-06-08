В Хабаровске почти до конца июня сужено движение по улице Шевчука

На одной из основных магистралей Хабаровска, связывающей центр города с его самой густонаселённой южной частью, возникло «бутылочное горлышко». Из-за начавшихся ремонтных работ на перекрёстке улиц Шевчука и Оборонной закрыты для движения две крайние левые полосы в обоих направлениях. А это значит, что пользующимся этим участком автомобилистам и пассажирам придётся ещё дольше простаивать в пробках в часы пик. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на репортаж программы «Вести. Хабаровск».
Сообщается, что представители тепловых сетей меняют износившиеся трубы на семиметровой глубине. Это необходимо для бесперебойной подачи теплоносителя от ТЭЦ-1, а после постройки и ввода в эксплуатацию и замещающей её ТЭЦ-4. Работы на этом участке подрядчик предполагает завершить до 25 июня, если не случится форс-мажорных обстоятельств.
Напомним, из-за необходимых работ на тепломагистрали № 25 с 15 июня ожидается полное перекрытие одной из центральных улиц Хабаровска Ленина в районе Гидрометцентра. Движение по перпендикулярной ей ул. Калинина обещают не ограничивать. Рабочие должны уложиться с ремонтом в срок до 40 дней.
Всего в 2024 году ДГК предстоит выполнить ремонт 25 участков в Хабаровске. Из них на 11 уже начались работы. К отопительному сезону отремонтируют порядка 10 км сетей на сумму более 850 млн рублей.