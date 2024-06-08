Узбекский борец завоевал золото в рейтинговом турнире в Венгрии

В первом этапе соревнований наш борец в весовой категории до 74 килограмм победил представителя Венесуэлы, а в четвертьфинале положил на лопатки спортсмена из Грузии. Полуфинал и финал Джамалов тоже решил в свою пользу, одержав победу над атлетами Ирана и Венгрии.
Сегодня на ковер выйдет наша соотечественница Феруза Эсенбаева (-68 кг), которая выступит против спортсменки из Турции Бусе Чавасоглу.
Напомним, что в начале лета военные таэквондисты Узбекистана стали первыми в командном зачете на чемпионате мира.