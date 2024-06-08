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Узбекский борец завоевал золото в рейтинговом турнире в Венгрии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Разамбек Джамалов завоевал золотую медаль в рейтинговом турнире по спортивной борьбе, передает корреспондент Podrobno.uz.

В первом этапе соревнований наш борец в весовой категории до 74 килограмм победил представителя Венесуэлы, а в четвертьфинале положил на лопатки спортсмена из Грузии. Полуфинал и финал Джамалов тоже решил в свою пользу, одержав победу над атлетами Ирана и Венгрии.

Сегодня на ковер выйдет наша соотечественница Феруза Эсенбаева (-68 кг), которая выступит против спортсменки из Турции Бусе Чавасоглу.

Напомним, что в начале лета военные таэквондисты Узбекистана стали первыми в командном зачете на чемпионате мира.