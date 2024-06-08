Расписание движения поездов на МЦД-2 временно изменится 8 и 9 июня

Расписание движения поездов на Рижском и Курском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 20:00 8 июня до 05:10 9 июня. С 20:00 до 22:00 на всем пути интервалы движения увеличат до 20 минут.
На Рижском направлении большая часть поездов будет следовать укороченным маршрутом от и до Курского вокзала. Интервалы движения увеличат до одного часа.
На Курском направлении часть поездов проследует укороченным маршрутом от и до станции Царицыно. Интервалы движения увеличат до одного часа.
В период ограничений специалисты будут ремонтировать пути на станции Люблино.
С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.