Расписание движения поездов на МЦД-2 временно изменится 8 и 9 июня

Расписание движения поездов на Рижском и Курском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 20:00 8 июня до 05:10 9 июня. С 20:00 до 22:00 на всем пути интервалы движения увеличат до 20 минут.