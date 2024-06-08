Топило и сметало. В Новокузнецке без света остались тысячи людей

В Новокузнецке до сих пор устраняют последствия стихии, обрушившейся на город. После сильнейших ливней и урагана без электричества остались 50 многоквартирных домов и почти 1600 частных. Деревья падали на машины, а участки дорог затопило дождями. Обошлось без человеческих потерь, но не без материальных. Подробнее у kuzbass.aif.ru.
«Никогда такого не видел».
6 июня во второй половине дня на город и его окрестности обрушились ураганный ветер и ливневые дожди. В результате стихии затопило ряд участков дорог и межквартальных проездов, повалило деревья. Ураган повредил линии электропередач — без света осталось 18 поселков, несколько десятков домов четырех районов Новокузнецка.
«Ехал в Новокузнецк в пятом часу вечера. Не мог въехать в город два часа из-за последствий урагана — всюду валялись огромные, буквально вырванные с корнем деревья: рядами. Кругом разбросанные ветки, оборванные провода. Жутко. Поразили поломанные, как спички, столбы электропередач. Никогда такого не видел!» — рассказывает kuzbass.aif.ru новокузнечанин Александр Панов.
Остались без урожая.
Больше всего от ураганного ветра пострадал Куйбышевский район города и близлежащие поселки — здесь без света остались более 50 многоквартирных домов и более 1500 загородных домовладений. И это, не считая десятков вывороченных на огородах теплиц, строений и посадок.
«Такого не видели никогда! Председатель дачного товарищества пишет в общую группу: “Приезжайте, от нашего общества ничего не осталось!” Были в шоке, рванули на дачу, а там страшно что: поломанные деревья, вырванные посадки, снесённый забор. Металлическую теплицу вообще нашли через три участка. Ее вырвало из метрового фундамента и буквально перекрутило всю — ремонту не подлежит, только выбросить. По дорогам поваленные и поломанные столбы. Остались мы без урожая, слава Богу, дом хотя бы целый», — говорит новокузнечанин Роман Савин.
Из-за отключений электричества на водозаборе городского Водоканала остановилось оборудование, и без воды остались несколько десятков домов.
Не снесет ураганом, так смоет водой.
Много беды принесли ливневые дожди. Началось повышение уровня рек, совсем для этого времени нехарактерное. Так, в районе Абашево река Томь достигла опасного уровня. Начало топить Орджоникидзевский район города, дачные посёлки и дома в районе Междуреченска, Мысков, Карлыка.
«Мы тонем! Вода стоит не только в огородах, но и подпольях. Вода в подполах поднялась уже до перекрытий пола, откачивать ее некуда, потому что канавы, предназначенные для ливневых вод, уже полные», — рассказывает kuzbass.aif.ru новокузнечанин Иван Фомин, житель частного сектора в Байдаевке.
«Даче моей лет 40, наверное. Но такое вижу впервые! Она у меня на горе. Вдоль грядок ручьи бегут по склону, а внизу участки просто смыло — вода стоит, как в озере. Мои соседи просто в шоке. Смыты все грядки… Столько труда пропало! У меня самой до сих пор куча рассады и растений стоят в стаканах дома, высадить не могу. А время уходит», — сетует Анна Черемыкина, чья дача находится в Карлыке.
Что произошло?
Если говорить правильнее, над Новокузнецком пронесся не ураган, а шквал. Это внезапное резкое усиление ветра.
«Это увеличение скорости ветра более, чем на 8 м/с в течение нескольких (от 3 до 20) секунд с сохранением минимальной скорости ветра 11 м/с в течение одной минуты. Скорость ветра может достигать 20−25 м/си более, продолжительность — от нескольких минут до полутора часов, — рассказывает метеоролог Елена Поскрёбышева. — Шквал зачастую наносит ущерб: ломает деревья, повреждает легкие здания и т. д. Нередко сопровождается ливневым дождем и грозой, в ряде случаев — градом. А при сухой погоде — пыльными бурями. Чем контрастнее температуры встречающихся потоков воздуха — тем мощнее будет шквал».
Как пояснила метеоролог, шкваловая зона небольшая — от 300 метров до нескольких километров. В Новокузнецке была узкая полоса шквала, которая захватила часть Центрального и Куйбышевского районов. Возникают они чаще всего в теплых регионах, а также на больших открытых территориях. В Кузбасс шквал пришел со степей.
Что предприняли власти?
В Новокузнецке сразу же создали оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, работу всех аварийных бригад под личный контроль взял на себя мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов: «Спасатели и аварийные бригады расчищают от поваленных деревьев линии электропередач. Круглосуточно работают бригады “Россетей”. Они привлекли людей из соседних городов. Муниципальная служба спасения также выходит им на помощь. Большая часть затопленных участков дорог освобождена от воды, прочищены ливневые канализации. Все дорожные бригады работают над устранением последствий стихии».
Сейчас продолжается восстановление сетей в частном секторе. Дали холодную воду в районы города. Но по-прежнему сохраняется тревожная ситуация с подтоплением — в ближайшие выходные ливни и грозы продолжатся.