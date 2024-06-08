Топило и сметало. В Новокузнецке без света остались тысячи людей

«Даче моей лет 40, наверное. Но такое вижу впервые! Она у меня на горе. Вдоль грядок ручьи бегут по склону, а внизу участки просто смыло — вода стоит, как в озере. Мои соседи просто в шоке. Смыты все грядки… Столько труда пропало! У меня самой до сих пор куча рассады и растений стоят в стаканах дома, высадить не могу. А время уходит», — сетует Анна Черемыкина, чья дача находится в Карлыке.