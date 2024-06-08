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Смог ожидается в субботу в Алматы

Алматы. 8 июня. КазТАГ — Смог ожидается в субботу в Алматы, передает корреспондент агентства.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 71% 753 мм рт. ст. +21°
Источник: krisha.kz

«8 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидается в городе Алматы», — сообщает РГП «Казгидромет».

Напомним, на 8 июня в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения.