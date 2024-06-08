«8 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидается в городе Алматы», — сообщает РГП «Казгидромет».
Напомним, на 8 июня в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения.
Алматы. 8 июня. КазТАГ — Смог ожидается в субботу в Алматы, передает корреспондент агентства.
«8 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидается в городе Алматы», — сообщает РГП «Казгидромет».
Напомним, на 8 июня в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения.