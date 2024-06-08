Директор КЭТК, чьи трамваи столкнулись в Кемерове, признал свою вину

Как сообщает НГС, директор КЭТК Павел Мальцев признал свою вину. Предприятие обслуживало те самые трамваи, которые столкнулись в Кемерове 6 июня (у одного из них предположительно отказали тормоза).
Следствие считает, что генеральный директор не обеспечил работу мастера по выпуску Тимура Хакимова, которого тоже задержали. Он не купил нужные детали, из-за этого мастер не смог проверить трамвай на исправное состояние. Про обоих задержанных мы писали подробнее.
Тимура Хакимова отправили на два месяца в СИЗО. Он сообщил журналистам, что не осматривал трамвай, а только ставил печать.
После ДТП с трамваями в Кемерове, где пострадали 140 человек, а один погиб, депутаты Госдумы предложили проверить весь городской и пригородный транспорт в стране. Анализировать планируют качество, сроки ремонта, обслуживание. Почему на улицах российских городов до сих пор ездят разваливающиеся трамваи, разбирался kuzbass.aif.ru.