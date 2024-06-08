Директор КЭТК, чьи трамваи столкнулись в Кемерове, признал свою вину

После ДТП с трамваями в Кемерове, где пострадали 140 человек, а один погиб, депутаты Госдумы предложили проверить весь городской и пригородный транспорт в стране. Анализировать планируют качество, сроки ремонта, обслуживание. Почему на улицах российских городов до сих пор ездят разваливающиеся трамваи, разбирался kuzbass.aif.ru.