Уральцы снова смогут проверить здоровье в рамках акции «Здоровые лёгкие»

Жители и гости Екатеринбурга смогут 13 июня вновь проверить свои лёгкие. Акцию «Здоровые лёгкие» проводят свердловский медцентр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний вместе с ТЦ «Мегаполис».
Передвижной кабинет будет, как и прежде, функционировать на стоянке возле торгового центра. Попасть в него можно будет с 10.00 до 16.00. Сделать это смогут все, кому уже исполнилось 15 лет. Всё обследование проводится бесплатно.
Напомним, акция проходит для раннего выявления туберкулёза. В кабинете установлено современное оборудование, дающее возможность получить снимки грудной клетки в максимальном разрешении, при этом лучевая нагрузка на организм минимальна. А также работает рентгенолог, поэтому желающие смогут сразу получить результаты.
Добавим, специалисты советуют проверять лёгкие не реже раза в год. Это позволит вовремя обнаружить патологические изменения, если такие есть, и приступить к лечению.