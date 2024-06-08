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Около 72 тонн черешни собрали аграрии Крыма

В Крыму продолжается массовый сбор черешни. С начала сезона аграрии собрали около 72 тонн с 34,5 га, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

Всего планируется собрать урожай на 536 га. Наибольшие площади садов черешни сосредоточены в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Симферопольском районах.

Завершить сбор планируется до конца июля.

сельское хозяйство