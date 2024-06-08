Около 72 тонн черешни собрали аграрии Крыма

Всего планируется собрать урожай на 536 га. Наибольшие площади садов черешни сосредоточены в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Симферопольском районах.
Завершить сбор планируется до конца июля.
В Крыму продолжается массовый сбор черешни. С начала сезона аграрии собрали около 72 тонн с 34,5 га, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.
Всего планируется собрать урожай на 536 га. Наибольшие площади садов черешни сосредоточены в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Симферопольском районах.
Завершить сбор планируется до конца июля.