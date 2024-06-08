Директору и мастеру кемеровского перевозчика КЭТК избрали меру пресечения

Кузбасские правоохранители сообщают, что директору и мастеру АО «Кемеровская электротранспортная компания» избрали меру пресечения. Трамваи этого перевозчика столкнулись 6 июня, из-за чего пострадало 150 человек, а один погиб.
По ходатайству следователей директора Павла Мальцева и мастера Тимура Хакимова заключили под стражу на два месяца, то есть до 6.08.2024. Их адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте. Гендиректор признал свою вину.
Фигурантов уголовного дела обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствие считает, что именно они допустили выход на линию неисправного трамвая, у которого отказали тормоза.
После ДТП с трамваями в Кемерове депутаты Госдумы предложили проверить весь городской и пригородный транспорт в стране. Анализировать планируют качество, сроки ремонта, обслуживание. Почему на улицах российских городов до сих пор ездят разваливающиеся трамваи, разбирался kuzbass.aif.ru.