Ракова на ПМЭФ анонсировала проект по увеличению рождаемости в Москве

«В Москве большое количество активных, образованных женщин, которые, конечно, хотят жить полноценной, профессиональной жизнью, заниматься карьерой. И это факт, что они часто откладывают рождение детей на более поздние периоды. Мы считаем, что мы можем им помочь. Сейчас разрабатывается специализированная программа для этой категории женщин, которая позволит поддержать их в желании иметь детей», — сказала Ракова.