Ракова на ПМЭФ анонсировала проект по увеличению рождаемости в Москве

«В Москве большое количество активных, образованных женщин, которые, конечно, хотят жить полноценной, профессиональной жизнью, заниматься карьерой. И это факт, что они часто откладывают рождение детей на более поздние периоды. Мы считаем, что мы можем им помочь. Сейчас разрабатывается специализированная программа для этой категории женщин, которая позволит поддержать их в желании иметь детей», — сказала Ракова.
Основные меры поддержки включают проведение специализированных анализов и обследований, направленных на оценку репродуктивных возможностей женщин, их фертильного статуса. Услуги программы будут предоставляться бесплатно, чтобы обеспечить доступность и равные возможности для всех желающих.
Программа также включает использование передовых репродуктивных технологий, таких как генетическое тестирование, заморозка яйцеклеток и ЭКО — современные и эффективные методы помощи будущим родителям.